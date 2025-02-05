Yunanistan’a kaçarken yakalanmıştı... PKK şüphelisi tutuklandı!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Y.D. hakkında tutuklama kararı verildi.
Güvenlik güçleri, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.D.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Y.D.'nin 'silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen Y.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Operasyon #Terör örgütü #pkk #Yunanistan
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