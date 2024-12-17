Şanlıurfa merkezli IŞİD ve PKK operasyonu: 12 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütleri IŞİD ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütleri IŞİD ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi ile PKK-KCK/PYD-YPG'ye finansman sağladıkları belirlenen 5 şüpheli, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #IŞİD #Operasyon #Şanlıurfa
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması
- Erdoğan&katil Esad
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- AKP’liler de rahatsız
- Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi!
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'
- Kız öğrencilere ön koltuğu yasakladılar!