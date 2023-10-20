Yurttaşları FETÖ bahanesiyle 12 milyon TL dolandırdılar

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:28

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:28

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, telefon dolandırıcıları yakalandı.

Kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtarak ağına düşürdükleri yurttaşları arayan şüpheliler, banka hesaplarının FETÖ terör örgütü ile bağlantılı şahıslar tarafından kullanıldığını belirterek toplamda 12 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde etti.

Detaylı araştırma sonucunda İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa illerinde toplam 13 kişinin olaya karıştıkları tespit edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Bursa İl Emniyet Müdürlüklerinin destekleriyle yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanırken 1 kişinin firari, 1’inin askerde olduğu tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.