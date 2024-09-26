Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş., tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:48

Güvenlik güçleri, dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen ve ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma’ suçundan arandığı belirlenen M.Ş.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 


Etiketler: #pkk #EDirne #Yunanistan

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