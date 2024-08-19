Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Kilis'te jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi U.V., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:08
Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte terör örgütü PKK içerisinde yer alan U.V.'nin 2019 yılında Suriye'nin Afrin bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla U.V.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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