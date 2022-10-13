Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 18’i FETÖ/PDY, 4’ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 17:14
Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 18’i FETÖ/PDY, 4’ü PKK olmak üzere 22 terör örgütü şüphelisini sınırda yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.


EDirne fetö pkk

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