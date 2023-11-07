Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:11
Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1’i IŞİD, 2'si PKK/KCK, 4’ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 83 kişiyi gözaltına aldı.


fetö FETÖ/PDY Yunanistan

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