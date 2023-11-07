Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:11

Güncelleme: 07.11.2023 - 10:11

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1’i IŞİD, 2'si PKK/KCK, 4’ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 83 kişiyi gözaltına aldı.