Yunanistan’a kaçmak istiyorlardı: Yakalandılar!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:19
Yunanistan’a kaçmak istiyorlardı: Yakalandılar!
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Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü FETÖ/PDY şüphelileri A.D. ve S.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 

Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.


EDirne Yunanistan fetö

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