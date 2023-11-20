Yunanistan’a kaçmak istiyorlardı: Yakalandılar!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.
Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü FETÖ/PDY şüphelileri A.D. ve S.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.
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