Firari FETÖ hükümlüsü öğretmen Kırıkkale'de gözaltına alındı!

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski öğretmen E.C., yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:42
Firari FETÖ hükümlüsü öğretmen Kırıkkale'de gözaltına alındı!
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan E.C.'yi kent merkezinde yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün okullarında görev yapan eski öğretmen E.C., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


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