Firari FETÖ hükümlüsü öğretmen Kırıkkale'de gözaltına alındı!
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski öğretmen E.C., yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan E.C.'yi kent merkezinde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün okullarında görev yapan eski öğretmen E.C., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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