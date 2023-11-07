Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-108) görevlendirildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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