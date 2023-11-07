Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:38
Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-108) görevlendirildi. 

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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