Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:42
Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. 

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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