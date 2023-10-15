Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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