Yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştı

Muğla’nın Datça ilçesinde yasadışı yollardan yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmen yorulunca yardım istedi.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:31
Yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştı
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Datça ilçesi sahilinden gece saatlerinde yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yüzmeye başlayan kaçak göçmen, bir süre yüzdükten sonra yorulunca yardım talebinde bulundu. 

Datça açıklarında görevli sahil güvenlik ekipleri yüzerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmeni bota alarak kurtardı.


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Datça kaçak göçmen Yunanistan

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