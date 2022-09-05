Yunanistan'dan Türkiye adımı: BM ve NATO'ya mektup gönderecek

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a yönelik dikkat çekici mesajlar vermesinin ardından Yunanistan'dan karşı adım geldi.

Yunan diplomatik kaynakları, Türkiye-Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerilimi SKAI TV'ye değerlendirdi.

Yunan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik "eşi benzeri görülmemiş şekildeki açıklamalarını" liste halinde mektupla BM ve NATO'ya "derhal göndereceğini" duyurdu.

Kaynaklar, Türkiye'den gelen açıklamaları "çok çirkin" olarak değerlendirdiklerini, buna karşı herhangi bir yorumun "gereksiz olduğunu" düşündüklerini bildirdi.

Kaynaklar ayrıca, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik "olumsuz davranışlarının", AB ve ABD de dahil olmak üzere ortaklarına aktardıklarını hatırlattı.

'TÜRK PROVOKASYONU TÜM SINIRLARINI AŞTI'

Öte yandan, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yakalandığını duyurduğu terör örgütü PKK üyesi Hüseyin Tanrıkulu hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Takis Theodorikakos, "Türk provokasyonu, tüm sınırlarını aştı" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü

"Türkiye, düzensiz göçmenlerin insani acılarını tüm Avrupa için sürekli bir tehdit unsuru olarak araçsallaştırmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Yunanistan'a karşı bilinen üzücü ve kışkırtıcı yalanlarını tekrarlıyor. Herkes biliyor ki, gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Herkes biliyor ki, Yunanistan bugün uluslararası hukukun sadık ve kararlı bir şekilde uygulanmasında uluslararası ve güvenilir bir güçtür ve herkes biliyor ki biz Yunanlılar, sınırlarımıza, uluslararası yükümlülüklerimize saygı göstermek konusunda kesinlikle birlik içerisindeyiz."

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

Tanrıkulu'nun yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı" ifadeleriyle duyurdu.