Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Gürültülü komşular gevezeliği tercih ediyor

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, "Yunanistan'ı askeri olarak güçlendirmeleri" gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:32
Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Gürültülü komşular gevezeliği tercih ediyor
Abone Ol google-news

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'ye yönelik üstü kapalı mesajlar verdi.

Nikos Panagiotopoulos, yaşanan Yunanistan-Türkiye geriliminin gölgesinde "Yunanistan'ı askeri olarak da güçlendirmeleri" gerektiğini savundu.

Panagiotopoulos, "Bizim işimiz Yunanistan'ı askeri olarak da güçlendirmektir ve belki de bu onları (Türkiye) daha çok rahatsız ediyor" dedi.

Panagiotopoulos ayrıca, Türkiye'yi kastederek, "Gürültülü komşular gevezeliği tercih ediyor. Onlara uymuyoruz, agresif ve düşmanca bir yarışmaya girmiyoruz" ifadelerini kullandı.


Yunanistan Ege adaları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler