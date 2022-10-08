Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Gürültülü komşular gevezeliği tercih ediyor
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, "Yunanistan'ı askeri olarak güçlendirmeleri" gerektiğini söyledi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'ye yönelik üstü kapalı mesajlar verdi.
Nikos Panagiotopoulos, yaşanan Yunanistan-Türkiye geriliminin gölgesinde "Yunanistan'ı askeri olarak da güçlendirmeleri" gerektiğini savundu.
Panagiotopoulos, "Bizim işimiz Yunanistan'ı askeri olarak da güçlendirmektir ve belki de bu onları (Türkiye) daha çok rahatsız ediyor" dedi.
Panagiotopoulos ayrıca, Türkiye'yi kastederek, "Gürültülü komşular gevezeliği tercih ediyor. Onlara uymuyoruz, agresif ve düşmanca bir yarışmaya girmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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