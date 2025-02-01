Yurda yasa dışı yollarla girmişler... Kırklareli'nde yakalandılar!

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandığı aktarıldı. Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yurda yasa dışı yollarla girmişler... Kırklareli'nde yakalandılar!
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:32

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #Kırklareli #Yabancı uyruklu #Jandarma

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