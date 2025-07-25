Yurdun dört bir yanında yangın mücadelesi: Evler tahliye edildi, antik kent panik yarattı!

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından acı haberler geliyor.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılırken, Antalya'nın Aksu, Muratpaşa, Manavgat, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İşte kent kent son durum...

KARABÜK

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalara, 2 yangın söndürme uçağı, 16 helikopter, 356 araç ve 1500 personel destek veriyor.

Öte yandan Ovacık ilçesine bağlı Boyalı, Dudaş, Güneysaz, Şamlar, Beydini, Erkeç, Belen ve Kışla köylerinden 216 hanede 514 kişi, Merkez ilçeye bağlı Davutlar, Kamış, Üçbaş, Ortaca, Mehterler ve Tandır köylerinden 451 hanede 710 kişi ile Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde 36 hanede 82 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

ANTALYA

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi ve Gazipaşa'da ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

"ZARAR GÖREN EV VE SERA BİLGİSİ VAR"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu'ya giderek yangın ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da sabah saatlerinden itibaren sıcak ve kuru hava, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda yangın çıktığını ve ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Manavgat, Alanya ve Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını belirten Şahin, "Aksu'da şu anda bulunduğumuz mevkide Fatih ve Yurtpınar mahallelerimizde çıkan yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Şu anda Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına kadar ulaşmış vaziyette çünkü gördüğünüz gibi yoğun bir rüzgar var, aşırı sıcak var ve sıçrama, atlama yapıyor. Ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Gazipaşa ilçesinde de ormanlık alanda yangının olduğunu anlatan Şahin, söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tüm yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü araçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'larının sevk edildiğini dile getiren Şahin, hem havadan hem de karadan etkin müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Yangınların alan olarak çok büyük olmadığını ancak yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle risk teşkil ettiğini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Yangınlar, şehir merkezlerinde ve evlerin aralarında, seraların bulunduğu bölgelerde olduğu için gerçekten rahatsız eden, tehlike arz eden yangınlar oldu. Bazı evlerimizi boşalttık. Birkaç tane boşaltılmış evin zarar gördüğü bilgisine ulaştık. Seralarda zararlar söyleniyor. Bunlarla ilgili yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimiz zarar, hasar tespit çalışmalarını tek tek yapacaklar. Herhangi bir ölü, yaralımız yok. Arkadaşlarımız sahada mücadeleye devam ediyorlar. Henüz Aksu'daki ve Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alınmış değil. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyordur."

Şahin, havanın yangınlara elverişli durumda olduğunu belirterek, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sıcak havayla ilgili uyarı yapıldığını anımsatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, tam yangına davetiye çıkaran bir ortam, iklim yani hem kuru bir hava var hem rüzgar var hem de çok sıcak bir hava var. Böyle olduğu zaman zeminlerdeki kuru otlar, çeşitli malzemeler yangın açısından kibrit gibi ya da bir çıra gibi hazır hale geliyor. İnsan faaliyetini de bunun üzerine eklediğiniz zaman biri bir izmarit atabilir ya da bir küçük faaliyet yapabilir. Bunların hepsi illa bu bir sabotaj olmak zorunda değil. İnsan faaliyetleri de bu yangınların çıkışına sebebiyet veriyor. Her bir yangını bittikten sonra sebebini, zamanı geriye sararak araştırıyoruz ve tespitlerimizi yapıyoruz. Şu anda Güzeloba'yla ilgili bir gözaltımız var. Orada sabotaj değil ama yapmış oldukları bir faaliyet neticesinde, yakmış oldukları bir ateş neticesinde yangının çıktığı yönünde bilgiler var. Emniyetimiz bir kişiyi gözaltına aldı. Diğerleriyle ilgili böyle bir tespitimiz yok. Çalışmalarımız devam ediyor."

AKSU'DA 3 KONUT ZARAR GÖRDÜ

Antalya Valiliğinden kent genelinde ormanlık alanda çıkan yangınlarla ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre, Aksu ilçesindeki yangına 449 personel, 7 helikopter, 4 uçak ve 146 kara aracı müdahale etti. Yangından etkilenen Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinden 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 3 konutun zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Manavgat ilçesindeki orman yangınına 129 personel, 53 kara aracı ile müdahale edildi. Yangından etkilenen Güzelyalı Mahallesi'nde 3 konuttaki 10 vatandaş tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa ilçesindeki yangında da 53 personel 26 kara aracı ile çalışmalara katıldı. Yangın kontrol altına alındı, ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde yaşanan orman yangınına 124 personel, 4 helikopter, 41 kara aracı sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

CİHADİYE MAHALLESİ

Aksu'daki Cihadiye Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bölgedeki iş yerlerinin depolarına ve barakalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

ANTİK KENTE SIÇRADI İDDİASI

Bakanlıktan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "yangının antik kente sıçradığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaşmış ancak ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınmıştır. Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmamıştır. Bazı mecralarda yer alan 'yangının antik kente sıçradığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

ALANYA

Söğüt yaylasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale başlatıldı.

Öte yandan Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Uğrak, Elikesik, Toslak ve Güney mahallelerindeki ziraat alanlarında çıkan yangınların havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinin Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

DENİZLİ

Acıpayam ilçesinin Sandalcık Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

MUĞLA'DA TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yatağan-Milas kara yoluna yakın alandaki yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yatağan Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım arazisi yangınının ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu.

UŞAK

Sivaslı ilçesinin Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi amacıyla bölgeye 5 helikopter, 29 arazöz, 6 dozer ve 19 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

TUNCELİ

Hozat ilçesinin Boydaş köyü Amutka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Hozat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aralarında gönüllülerin de bulunduğu ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Buca ilçesinin Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

MERSİN'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Anamur ilçesinin Karaçukur Mahallesi Sazbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri, 11 arazöz ve su tankları yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma işlemi başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ, ORMAN YANGINININ "BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDIĞINI" DUYURDU

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyüne ulaşan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının enerjisi düşürülürken spot yanımları önlemek, etrafı çevrelenen yangın alanını soğutmak için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürdürülmektedir. Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda cansiparane bir şekilde büyük fedakarlıkla görev alan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

SAMSUN'DA ÇIKAN YANGINDA 100 DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Havza ilçesinin Beyören Mahallesi Atçayırı mevkisindeki büyük kısmı biçilmiş olan ve buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Havza ve Vezirköprü itfaiyesi, Vezirköprü ve Havza Orman İşletme şeflikleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve orman ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 40 dekar buğday ekili arazi ile 60 dekar biçilmiş olan alan zarar gördü.

Olayda arazide bulunan samanlar da kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'DAN BİLECİK'E SIÇRAYAN ORMAN YANGINI

Sakarya'nın Geyve ilçesinin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangınla mücadele devam ediyor.

Bölgedeki çalışmalara katılan ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekibi, D-650 kara yolunda yangından etkilenen sahipsiz bir köpeğe eliyle su içirdi.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: BİLECİK VE İZMİR İLLERİMİZDE 'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasındaki orman yangınları hakkında bilgi veren Bakan Ali Yerlikaya, AFAD'dan 1191 personel ve 198 arama ve kurtarma aracının, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 953 personel ve 18 hava aracının, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1675 personel, 3 helikopter ve 129 TOMA'nın, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 237 personelin yangına müdahale çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Yerlikaya, orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşların tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı. Yangınlar nedeniyle 9 ilde 1157 bina, 1458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir illerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 lira ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin lira ödeme yapıldı."

Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovanın telef olduğunun belirlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz arasında Jandarma Genel Komutanlığınca 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden 25'inin, Emniyet birimleri tarafından 56 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden de 2'sinin tutuklandığını belirtti.