Yurt dışına çıkış harcı yarın 710 TL oluyor: Pullu ödeme dönemi sona eriyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:59

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:04

Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 TL olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, yurt dışı çıkış harcının pulla ödeme dönemi sona eriyor. Yurt dışına çıkış için yapılan harç ödemeleri, dijital ortamda otomatik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılacak ve çıkış noktalarında makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENECEK?

Yeni düzenlemeye göre, harç ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden, ayrıca anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, PTT ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabilecek. Yapılan ödemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne otomatik olarak iletilecek, bu sayede çıkış noktalarında ek bir makbuz gösterimi yapılmayacak.

ÖDEMELER NASIL SORGULANACAK?

Vatandaşlar, ödeme işleminin başarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini Dijital Vergi Dairesi üzerinden "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden kontrol edebilecek. Harç, defterdarlık, muhasebe müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek. Ancak, bu durumda ödeme makbuzunun çıkış noktasındaki emniyet personeline gösterilmesi gerekecek.

GEÇERLİLİK SÜRESİ VE GELECEK DÜZENLEMELER

Bugüne kadar 500 TL üzerinden yapılan harç ödemeleri, 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Yurt dışı çıkış harcı ödemeleri için yeni döneme geçişle birlikte, dijital yöntemlerle yapılan işlemler daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.