Yurtdışı çıkış harcında yeni dönem: Yeni yılda başlıyor!

Yurtdışı çıkış harcında pulla ödeme dönemi 1 Ocak'ta bitiyor. Harç dijital platformlar ve bankalar üzerinden ödenebilecek.

Yurtdışı çıkış harcında yeni dönem: Yeni yılda başlıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:53

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren sona ereceğini duyurdu.

Bu tarihten sonra, yurtdışına çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankaların (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM) yanı sıra vergi daireleri ve havalimanı veznelerinden ödenebilecek.


Etiketler: #GİB #yurtdışına çıkış harcı #banka

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