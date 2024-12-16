Yurtdışı çıkış harcında yeni dönem: Yeni yılda başlıyor!
Yurtdışı çıkış harcında pulla ödeme dönemi 1 Ocak'ta bitiyor. Harç dijital platformlar ve bankalar üzerinden ödenebilecek.
Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren sona ereceğini duyurdu.
Bu tarihten sonra, yurtdışına çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankaların (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM) yanı sıra vergi daireleri ve havalimanı veznelerinden ödenebilecek.
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