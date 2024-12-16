Yurtdışı çıkış harcında yeni dönem: Yeni yılda başlıyor!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:53

Güncelleme: 16.12.2024 - 14:53

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren sona ereceğini duyurdu.

Bu tarihten sonra, yurtdışına çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankaların (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM) yanı sıra vergi daireleri ve havalimanı veznelerinden ödenebilecek.