Yurtdışına çıkışta bir dönem resmen sona erdi

Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:59

Güncelleme: 01.01.2025 - 15:08

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) yayımlanan tebliğle yurtdışına çıkış harcı, 1 Ocak itibarıyla dijital olarak ödenmeye başlandı.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda da basılı harç pulu uygulaması sona erdi.

YAZILI UYARILAR ASILDI

Uygulamanın başlamasıyla basılı harç pulu alınan otomatlara da ödemelerin dijital ortamda yapıldığına dair uyarı yazıları asıldı.

Otomatlardan pul alamayan vatandaşlar, ödemelerini dijital ortamdan yaparak yurtdışına çıktı.

YURTTAŞLAR YENİ DÖNEMİ 'DAHA KOLAY' BULDU

Bulgaristan'a çıkış yapan vatandaşlardan Taner Yörük, dijital ortamdan yapılan ödemenin çok daha kolay olduğunu söyledi.

Araçlardan inmeden ödeme yaptıklarını anlatan Yörük, "Araçta hızlı bir şekilde harç pulunu dijital olarak alabiliyoruz. Uygulama, işlemleri biraz daha hızlandıracaktır. Ama önemli olan Bulgaristan gişelerinin daha hızlı çalışması. Bizim tarafımızda sıkıntı yok" dedi.

Cemalettin Demir de çıkış harcını dijital ortamda ödediğini belirtti.

İşlemlerin hızlanacağını ifade eden Demir, uygulamayla kapılardaki işlem sürelerinin kısalacağını düşündüğünü kaydetti.