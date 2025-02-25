Çankırı'da 'aranan şahıs' operasyonu: 32 kişi ve 17 göçmen yakalandı

Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs ile 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Çankırı'da 'aranan şahıs' operasyonu: 32 kişi ve 17 göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:54

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs ile 17 düzensiz göçmen yakalandı.

4 TUTUKLAMA

Yapılan aramalarda ise 2.73 gram metamfetamin, 233.21 gram sentetik kannobinoid ile çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şahıstan 4’ü tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.


Etiketler: #Çankırı

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