Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılaması devam eden şüpheli ve kaçmaya çalıştığı aracın sürücüsü Tekirdağ’da yakalandı. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 08:58
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sürüyor.

Haklarında adli işlem yapılan, yargılaması devam eden ve terör örgütü üyeliğinden haklarında ’Aranıyor’ kaydı bulunarak Tekirdağ güzergahı üzerinden yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalışan şahıslar üzerine yapılan çalışmada, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılaması devam eden H.B. ve kaçmaya çalıştığı aracın sürücüsü H.K. yakalandı.

Her iki şüpheli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.


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