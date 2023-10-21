Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:28
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aydoğdu ve Karadeniz Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 30 uyuşturucu hap, 13 gram metamfetamin, 43 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 560 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K, S.K, E.B, I.T, S.K, B.T. ve E.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.K, S.K, ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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