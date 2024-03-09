Yurt dışından bayilik alıp yasa dışı sanal bahis oynatmışlar!
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama kararı verildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak kentte yasa dışı sanal bahis oynattıkları tespit edilen şebeke üyelerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
5 ZANLI TUTUKLANDI!
Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, tablet, tümleşik bilgisayar, tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.
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