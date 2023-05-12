Yurt dışından getirilen 1 milyon 817 bin oy Ankara’da tasnif ediliyor

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:08

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:20

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara’ya getirilen oylar, ATO Congresium’da ülkelere göre tasniflenerek sandıklara konulmaya başlandı.

27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 72 ülkede 151 temsilcilikte kullanılan 1 milyon 817 bin oy sınıflandırılacak. Oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00’de sayılmaya başlanacak.

72 ÜLKE, 151 TEMSİLCİLİKTE OYLAR KULLANILDI

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, ''72 ülke 151 temsilcilikte oy kullanıldığını hatırlatarak, “Kullanılan oylar diplomatik torbalara konularak üç kargo uçağıyla doğrudan Ankara’ya geldi. Şu an burada 27 Nisan-9 Mayıs yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 817 bin oy var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor. 14 Mayıs saat 17.00’a kadar devam edecek. O oyları biz saymayacağız, gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları gönderilecek'' dedi.

“İKİNCİ TURA KALIRSA PUSULALAR 15 MAYIS’TA BASILMAYA BAŞLANACAK”

Seçimin ikinci tura kalması ihtimaline karşı da hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Uğuz, “İkinci tura kalırsa hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz, takvimimiz çok kısa. İkinci turda sadece cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağı için mevcut oy kullanan seçmen sayısına bakarak, normal seçmen sayımız da göz önüne alınarak oy pusulalarımızı 15 Mayıs’tan itibaren basmaya başlayacağız, diplomatik torbalarımızı hazırlayacağız. Üç gün içeresinde diplomatik kuryeler vasıtasıyla göndereceğiz. Oy verme üç gün sürecek. Kuryeler aracığıyla bize gelecek ve 28 Mayıs’ta sayım işlemi yapacağız” dedi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs’ta sona ermişti. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.