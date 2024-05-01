Yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:48

Güncelleme: 01.05.2024 - 14:03

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. İstanbul'da Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına yasaklanması sonrası yaşanan müdahaleler devam ederken yurdun geri kalan kısmında işçi ve emekçilerin kutlamaları olaysız sürüyor.

İşçi ve emekçiler, Başkent Ankara başta olmak üzere birçok kentin meydanlarına 1 Mayıs pankartlarıyla yürüdü.

YURTTAŞLAR TANDOĞAN'A YÜRÜDÜ

Ankara'da 1 Mayıs yağmurlu birgüne denk gelmesine rağmen yurttaşlar alana yürüyüşlerini sürdürdü. Tandoğan Meydanı'na giden yurttaşlardan gelen görüntüler şöyle:

GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA 1 MAYIS

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İzmir’de yapılan kortejlerle başladı.

İzmir’de siyasi partiler, belediye başkanları ile temsilcileri, sendikalar, meslek örgütleri Basmane, Liman, Konak, Kültürpark ve Cumhuriyet Meydanı yönünden Gündoğdu Meydanı’na kortejler halinde yürüyüş ile Gündoğdu Meydana’na geldi.

BURSA'DA COŞKULU MİTİNG

Bursa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu kalabalık ile kutlanmaya başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde binlerce işçi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda toplandı. Polis tarafından tek tek aranan işçiler, bayraklarla metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu. 1 Mayıs’ı işçiler davul ve zurnalarla halay çekerek kutladı. Toplanmanın ardından binlerce işçi, yürüyerek hastane alanındaki etkinliğin yapılacağı alanda toplandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çeşitli partilerin milletvekilleri alana gelerek işçilerin bayramını kutladı. Coşkulu kalabalık havadan dron ile görüntülendi.

Bursa’da 80 bine yakın üyesi olduğunu belirten Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, "Türk Metal Sendikası olarak Bursa’da 80 bine yakın üyemiz var. Üyelerimizin tamamıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bayramına eşlik ediyoruz. Emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatını kazanan herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyoruz. Taleplerimizi meydanlardan haykıracağız. Temennimiz 8 ana başlıktaki düzenlemenin yapılması" dedi.

DENİZLİ'DE YENİ BAŞKAN 1 MAYIS'I KUTLADI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla ilk kez düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında sevinç ve coşku doruğa çıktı.

Davul zurna eşliğinde bayram sevincini belediye önünde halaylarla kutlayan çalışanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İzmir Marşı ve 1 Mayıs Marşı’nı söyledi. Çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yalnız bırakmayan Başkan Çavuşoğlu burada bir konuşma yaptı.

Başkan Çavuşoğlu, “Bugün emeğin bayramı, bugün alın terinin bayramı. Bugün zor şartlarda ülkemizin, memleketimizin ve belediyemizin geleceği için mücadele eden sizlerin bayramı. Bugün harama el uzatmadan, yetimin hakkını yemeden, sadece alın teriyle geçinenlerin bayramı. Bu ve bundan sonraki bayramlarda da emeğin ve emekçinin değerinin yükseldiği bir Denizli Büyükşehir’i hep beraber var edeceğimizden emin olun. Hepinizin bayramını, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

AKSARAY'DA 1 MAYIS SOSYAL DENEYİ

Aksaray Belediyesi tarafından '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle hazırlanan sosyal deney kapsamında, yoldan geçenler çevrilip, "Süpürge ve el arabasıyla temizlik yapar mısınız? Temizlik görevlilerimiz de bir süre dinlensin" sorusu yöneltildi. Çevredekiler de ellerine süpürgeyi alıp, temizlik yaptı.

ERZURUM'DA SESSİZ GEÇTİ

Erzurum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sessiz ve olaysız geçti. Erzurum’da sendikalar 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde farklı alanlarda bir araya geldi.

Havuzbaşı Kent Merkezi’nde Hak-İş tarafından düzenlenen kutlama programına 25 kişinin katıldığı gözlendi. Meydanda güvenlik önlemi alan polis sayısı ise katılımcılardan daha fazla oldu.

ÇANKIRI

Çankırı’da işçiler ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’'nda işçiler Kucaklama taşında toplanarak kent meydanına kadar yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık daha sonra meydanda toplandı. Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlar davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Kutlamalar dron ile görüntülendi.