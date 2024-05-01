İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs ayarı... Kimileri bariyerden atladı, kimileri geri döndü

Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:27

Güncelleme: 01.05.2024 - 11:27

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkılmaması için kapatılan ulaşım yurttaşı mağdur etti. İstanbul Valiliği tarafından alınan önlemler kapsamında bazı güzergahlardaki toplu taşıma araçlarının seferleri iptal edildi. Çok sayıda yurttaş, işine gitmek için araç bulamadı.

Tedbirler kapsamında metrobüs de birçok durağı atlayarak ilerledi. Zincirlikuyu Metrobüs durağına gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

"VARDİYAM GEÇİYOR, PATRON ‘NEREDESİN DİYOR"

Metrobüse binemeyen Mustafa Akça "Anadolu yakasına geçeceğim ama metrobüsler kapalı. Soruyorum kimse düzgün birşey söylemiyor. Şimdi Beşiktaş’a kadar yürüyeceğim. Buradan motorla geçebiliyormuşum ama karşıdan buraya geçemiyormuşum" diye konuştu.

Avcılar’a gideceğini söyleyen Sinan Şentürk ise, "Araba yok nasıl gideceğim bilmiyorum. Metrobüs de metroda kapalı.Taksi de yok" diye konuştu.

Zincirlikuyu metrobüs durağına gelen başka bir kişi ise, "Perpa’ya gideceğim şu an ama yeniden Yenikapı’dan otobüse binmem gerekiyor. Metrobüse de binemedim. Bugün Eskişehir’e gideceğim ama büyük ihtimalle treni de kaçıracağım" dedi.

Motokurye Muharrem Çabuk ise kapalı yollar nedeniyle çalışamadığını belirterek, "İşe gidemiyorum. Fulya’da işyerim. Yol kapalı. Biz de bir çalışanız, vardiyam geçiyor. Patron da beni arıyor neredesin diye soruyor " şeklinde konuştu.