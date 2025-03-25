Yurt genelinde abluka! 21 kişi hakkında tutuklama kararı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla hız kazanan protestolarda gözaltına alınan yurttaşlardan 21'i daha tutuklandı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla hız kazanan protestolar sırasında gözaltına alınan 21 kişi daha tutuklandı.
Protestolar sırasında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki kararlar açıklanıyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye götürülen şüphelilerden 10'u İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince, 11'i ise İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "kanuna aykırı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçundan tutuklandı.
1418 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan eylemlerde toplam 1418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
206 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan 206 kişinin tutuklanmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Son dönemlerde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.
11 GAZETECİ TUTUKLANDI
Aralarında foto muhabiri Bülent Kılıç, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, TKP Parti Meclisi Üyesi Arda Hacıyusufoğlu ve TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel’in de olduğu 11 kişi "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan tutuklandı.
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