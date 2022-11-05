Yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Cezeri Kız Öğrenci Yurdu’nda ilaçlama sonrası 76 öğrenci, karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Valilik ve savcılık tarafından idari ve adli soruşturma başlatıldı.
Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu’nda, yurdun mutfak kısmında yapılan ilaçlama sonrası yatakhane bölümlerindeki 76 kız öğrencide 4 Kasım gecesi karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Zehirlenme şüphesiyle 76 öğrenci, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 76 öğrenci, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA
Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada ise hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "4 Kasım günü Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu’nun mutfak kısmında saat 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrenci zehirlenmiş, Şırnak Devlet Hastanesi’ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavileri tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi’nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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