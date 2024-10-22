Yurtdışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı

Artvin'de teknik takip sonucu yurtdışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi eski hükümlü tutuklandı.

Yurtdışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:58

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 7 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2016-2019 yılları arasında Bursa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yattıktan sonra çıkan eski Bursa Vergi Mahkemesi Hakimi O.S'nin yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yurtdışı çıkış yasağı bulunan O.S'yi Arhavi'de saklandığı evde, yasadışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakaladı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen O.S'nin, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Kıskaç-28 operasyonu ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandığı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Artvin #FETÖ/PDY #fetö

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