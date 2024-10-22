Fethullah öldü; FETÖ/PDY yaşıyor!

22 Ekim 2024 Salı

Emperyalizmin, bütün dünyayı bölüp yönetmek için kullandığı din ve mezhep öğelerinin Türkiye ve Türk/İslam Dünyası’ndaki temsilcisi:

“Gülen Cemaati”nin veya sonraki ismiyle “Hizmet Örgütü”nün kurucu lideri, dışarıdan ilkokul diplomalı vaiz Fethullah Gülen öldü...

Ama kurduğu dinsel/mezhepsel nitelikli “Cemaat” veya “15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişimi” sonrasında devlet tarafından verilen resmi ismiyle, “Fethullah Gülen Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması” FETÖ/ PDY, devam ediyor!

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FETÖ/PDY nasıl ve nerede devam ediyor:

1) Erdoğan/AKP iktidarının desteğiyle, Birinci Silivri Trajedisi döneminde, Ergenekon, Balyoz, Casusluk, OdaTV ve benzeri davalarla temizlediği sivil ve asker bürokrasinin, üniversitelerin, medyanın kadrolarına doldurduğu mensuplarının ve sempatizanlarının önemli bir bölümü halen görevde.

2) Mevcut iktidar, aynen Birinci Silivri Trajedisi dönemine benzeyen davalarla, İkinci Silivri Trajedisi dönemini başlattı ve FETÖ/PDY’nin kullandığı aynı yöntemlerle ülkeyi düzenlemeye devam ediyor.

3) Mevcut iktidar, FETÖ/ PDY’den görünüşte boşalttığı yerleri, Nurcu ve Nakşilerle, Menzil gibi, Hak-Yol gibi, İskenderpaşa gibi, İsmailağa gibi, tarikatların ve cemaatlerin mensupları ile doldurdu.

Dolayısıyla, FETÖ/PDY döneminde kullanılan bütün Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti karşıtı uygulamalar devam ediyor.

4) “15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişimi” hakkında kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Raporu bile, şu anda hâlâ saklı durumda.

Bu nedenle gerçek bir hesaplaşmak ve temizlik asla yapılamadı; zaten yapılmak da istenmedi.

Kimin darbeci, kimin darbeye karşı olduğu netleşmedi.

5) İktidar, “Cemaat”i FETÖ/PDY olarak terör örgütü ilan ettikten sonra eski mensuplarının ve/veya sempatizanlarının bazılarını kritik yargı görevlerine getirerek tehdit altında, rejimi yozlaştırma sürecine alet etti.

6) “Cemaat” tarafından yurtdışında açılan okulların bir bölümü hâlâ devam ediyor.

7) “Cemaat”in varlığı ve okulları ABD’de de olanca gücüyle devam ediyor.

8) “Cemaat” mensuplarını ve/ veya sempatizanlarını, mevcut yasal ve anayasal güvenceler çerçevesinde cezalandırmak ve sistemden temizlemek çok kolay değil; zaten iktidar da bu niyette mi, hiç belli değil:

Lider konumundakilerin bazıları iktidarla işbirliği yaparak görevde, bazı sempatizanlar ise hapiste.

Ben dahil, pek çok kişi onlara da “Hukuk Devleti” güvenceleri çerçevesinde muamele edilmesini istiyor.

Zaten iktidar, birçok Demokrat ve Solcu insanı da “FETÖ/PDY” bağlamında, “KHK’li” yaparak görevlerinden attığı için haksızlık ve hukuksuzluğu yaygınlaştırdı ve hem temizliği hem de cezalandırmayı zorlaştırdı.

9) Emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden düzenleme projesi hâlâ, üstelik sıcak savaşla devam ederken, Türkiye üzerindeki dinci/mezhepçi yönlendirmeler de Erdoğan/AKP sonrasında da devam edecek bir biçimde, Anayasa tartışmaları niteliğiyle yeniden planlanıyor.

Ülkenin içindeki Emperyalizm müttefikleri olan ayrılıkçılar ve şeriatçılar da bu planlara bütün güçleriyle destek veriyor.

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Emperyalizm, iktidar ile el ele, her yerde egemen:

Özetle, Fethullah Gülen öldü ama...

FETÖ/PDY, hem ülkede hem de uluslararası camiada fikirleri ve eylemleri ile etkinliğini sürdürüyor.

Ama biz de her şeye rağmen, Anayasa’nın ilk dört maddesi ile, “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ni savunuyoruz!

