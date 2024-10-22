ABD'li yetkililerden FETÖ elebaşı 'Fethullah Gülen' açıklaması
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili ABD'li yetkililer yorum yapmaktan kaçındı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Washington ile Ankara arasında bir iletişim olup olmadığı yönündeki soruya "Şu anda bir şey yok" yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, günlük basın toplantısında Gülen'in ölümü soruldu.
Patel, "Haberleri gördüm ancak sunabileceğim hiçbir şey yok. ABD'de yaşayan özel şahısları ilgilendiren konularda yorum yapmam" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, FETÖ elebaşının ölümü konusunda Washington ile Ankara arasında bir iletişim olup olmadığı yönündeki soruya "Şu anda bir şey yok" diyerek yanıt verdi.
Etiketler: #fetö #ABD #ABD Dışişleri Bakanlığı
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