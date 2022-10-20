Yurtdışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Ticaret Bakanlığı, yurtdışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edileceğini ve muafiyet haklarının ötesinde, 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önleneceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurtdışından yolculukla getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, yurtdışından Türkiye'ye gelen yolcuların, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, 3 yılda bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebildiği belirtildi.
TARİH VERİLDİ
30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında 2 yıl olan sürenin 3 yıla çıkarıldığı ve ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için 'Yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı'nın da eklendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:
"Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecektir."
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