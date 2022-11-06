Yurtdışından telefon getirecekler dikkat! Yabancılar için de geçerli
Ticaret Bakanlığı'nca, yolcuların yurtdışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğu bildirildi.
Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurtdışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin işbirliği yaptı.
BTK'nin aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı.
1 KASIM'DA HAYATA GEÇTİ
1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor.
3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.
Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor.
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