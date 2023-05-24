Yurttaş bulamıyor: Alınamayan hastane randevuları parayla satılıyor!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 15:36

Güncelleme: 24.05.2023 - 15:47

Sağlık alanında yaşanan ticarileşme, kamusal sağlığın çöküşü halk sağlığını özel hastanelere ya da karaborsaya mahkûm ediyor.

Evrensel’in hazırladığı habere göre, kamu hastanelerinden randevu almak zorlaşıp, bazı branşlarda aylar hatta yıllar sonraya verilen randevular nedeniyle hastane randevularını parayla satmaya başlayanlar türedi. Kamu hastanelerinden randevu arayıp bulamayan yurttaşlar çareyi parayla randevu satanlara başvurmakta arıyor.

Gazetenin ulaştığı randevu bulmanın oldukça zor olduğu poliklinikler için parayla randevu ayarlayanlar, fiyatların ve randevu bulma süresinin branşlara göre değiştiğini, ödemenin önceden yapıldığını ancak sonucun ‘garanti’ olduğunu aktardı.

“BULAMAYINCA YILDIM ARTIK”

Down sendromlu çocuğu için bir daha randevu alamayacağı endişesiyle adının yazılmasını istemeyen bir baba, randevu alamayınca çaresiz parayla randevu bulanlara ulaşmamış. Baba, çocuğu için Sağlık Kurulu’ndan rapor alması gerektiğini fakat her defasında süreli rapor verildiği için ya karaborsadan ya da tanıdıkları aracılığıyla randevu bulmak zorunda kaldığını söyledi. Önce bir doktor tanıdığının vasıtasıyla randevu aldığını ama daha sonra artık bu da işini çözmeyince bir tanıdığı vasıtasıyla parayla randevu satanlarla iletişim kurmak zorunda kaldığını dile getiren baba, bu süreçte yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Çocuğumun 2023’ün temmuzunda 2 yıllık raporunun süresi doluyor. Bir arkadaşım parayla devlet hastanesinden randevu bulan insanlardan bahsetti. Ben yine de kendim randevu arayışına devam ettim. Ama sonunda bulamayınca yıldım artık. Bana verdiği numarayı aradım, gerekli bilgileri verdim. Aradığım kişi İstanbul dışında şehir ayarlayabileceğini söyledi. Ve 15-20 gün içinde 100 TL karşılığında Tekirdağ Şehir Hastanesinden randevu ayarladı.”

"1 YIL RANDEVU ALAMAYINCA MECBUR KALDIM"

Bu şekilde devlet hastanesinden para ile randevu almak zorunda kalan bir diğer yurttaşın da otizmli 3 yaşında bir kızı var. Bir yıl boyunca kızına randevu almaya çalıştığını ama bulamadığını söyleyerek yaşadığı süreci şu sözlerle özetliyor:

“Özel okula gönderebilecek param olmadığı için rapor çıkarmam şarttı. O sırada kızıma eğitim için eve gelen özel eğitim hocamız, bir arkadaşının tanıdığının parayla randevu aldığını söyledi. ‘Eğer randevu alamıyorsanız ileteyim isterseniz’ dedi. Ben de kabul ettim mecburen. 2 veya 3 gün içerisinde randevuyu alıp parayı gönderdim kendisi ile. Daha sonrasında da eşimin ameliyatlık dişini alamadığımız randevuyu yine aynı şahıslara para vererek hallettik.”