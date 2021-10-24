Erdoğan, 'evim yandı, kimsem yok' diye isyan eden yurttaşı duymazdan geldi!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de katıldığı açılış töreni sırasında bir yurttaş evinin yandığını ve kimsesinin olmadığını belirterek isyan etti. Erdoğan ise yurttaşın isyanını duymazdan geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Erdoğan, açılış töreninde “Evim yandı, kimsem yok” diyen yurttaşın yardım isyanını duymazdan geldi ve “Hazır mıyız?” diyerek açılışta kurdele kesti.
Erdoğan, "evim yandı, kimsem yok" diye isyan eden yurttaşı duymazdan geldi!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 23, 2021
Yurttaşın yardım istediği anlarda alanda bulunan bazı AKP'lilerin, Erdoğan için slogan atarak yardım talebini bastırmak istediği duyuldu.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Almanya'dan işgücü göçü çağrısı
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- AKP tarihinin en düşük bandında
- Kuruçay'ın ölümünde kahreden ayrıntı
- Benzine büyük zam!
- NYT yazdı: 19 yıllık yönetimi bitirmek için...