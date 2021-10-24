Erdoğan, 'evim yandı, kimsem yok' diye isyan eden yurttaşı duymazdan geldi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de katıldığı açılış töreni sırasında bir yurttaş evinin yandığını ve kimsesinin olmadığını belirterek isyan etti. Erdoğan ise yurttaşın isyanını duymazdan geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2021 Pazar, 00:00
Erdoğan, 'evim yandı, kimsem yok' diye isyan eden yurttaşı duymazdan geldi!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, açılış töreninde “Evim yandı, kimsem yok” diyen yurttaşın yardım isyanını duymazdan geldi ve “Hazır mıyız?” diyerek açılışta kurdele kesti.

Yurttaşın yardım istediği anlarda alanda bulunan bazı AKP'lilerin, Erdoğan için slogan atarak yardım talebini bastırmak istediği duyuldu. 


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