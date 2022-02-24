Yurttaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na gözyaşları içinde anlattı: Bıktım, dünkü ekmeği aldım

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’ye yurttaşların sorunlarını dinlemek için geldi. Sabahın ilk saatlerinde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarından şikayet eden esnafın sorunlarını dinlerken Yozgatlı emekli bir yurttaş aldığı bayat ekmekleri göstererek, geçim sıkıntısını anlattı.

Konuşurken gözleri dolan yurttaş, biri üniversiteye giden dört tane çocuğu olduğunu ve 2 bin 500 lira ile geçinmeye çalıştığını dile getirdi. Yurttaş, “Ayakkabı boyası yapıyorum. Başka geçimim yok. Tarlam, tulumum, evim barkım yok. Gecekonduda oturuyorum. Ne yapacağım. Akıl fikir verin… Ben bıktım bıktım. Ben dünkü ekmeği aldım başkanım. 1 lira 50 kuruşa. Ayakkabı alamıyorum, çocuklarıma bir şey giydiremiyorum. Et, süt hiçbir şeyim olmuyor. Domatesin kilosu 25 lira, etin kilosu 85 lira olmuş” diye konuştu.

Başka bir yaşlı yurttaş da “Yemeden içmeden idare ediyoruz. Lokantaları izliyoruz. Gözümüzden buhar alıyoruz” dedi.

“İNŞALLAH, DESTEĞİMİZ SENİNDİR”

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, bir yurttaş başka ülkelere yardım yapıldığını ancak iktidarın kendi vatandaşını görmediğini söyledi.

Yurttaş, "Yabancı ülkeye yardım ediyor. Bizim mahallelerimizde çok açlar var. Onlara yardım yok. Bu kadar pahalılık olur mu? Bir simit 2,5 lira olur mu? Hadi 2,5 lira ekmek, büyük. Bir simit ya, simit. O simidi yiyemeyenler var" dedi.

“BEN ONU HALLEDECEĞİM AMA BANA DESTEK VERECEKSİNİZ”

Kılıçdaroğlu: Ben onu halledeceğim ama bana destek vereceksiniz.

Yurttaş: İnşallah, desteğimiz senindir.

Kılıçdaroğlu: Fakire fukaraya yardım edeceğim.

Yurttaş: İnşallah. 3 bin lira para alıyoruz. Adam yatalak. Evin giderine, bezine yetmiyor. Üç, dört tane çocuk var. İki pazar gidiyorsam, üç pazar gidemiyorum.

Kılıçdaroğlu: Allah sabır versin, ben halledeceğim.

“ELEKTRİK ZAMMINI KİM YAPTIYSA GERİ ÇEKİYORUM DİYECEK”

Bir berber elektrik faturasından şikayet ederek, elektrikteki indirimin nasıl olacağını sordu. Berber ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:

- Berber: İnşallah düzenleme gelir bu elektrik faturalarına yani… Bu tekrar geriye çekilemez mi?

- Kılıçdaroğlu: Geri almaları lazım. Bu kadar zammı esnaf çekemez. Özellikle bu ekonomik kriz içinde. Hani esnaf çok kazanır da dersiniz biraz makul bir zam yapalım, bunu da anlarım. Geri çekilebilir. Kim zam yaptıysa geri çekiyorum diyecek.

- Berber: Elektrik kasım ayında 250 lira geldi, sonra 600 lira geldi. Şimdi 1250 geldi. Bu rakamlarla nasıl olacak bu işler. Allah sonumuzu hayretsin

- Kılıçdaroğlu: Onlar tıraş oluyorlar, para ödemiyorlar. Onun için ne olduğunu bilmiyorlar.

- Berber: Tıraş fiyatlarına zam da yapamıyoruz.

Başka bir esnaf da sadece elektrik değil diğer girdilerde de yüklerinin ağır olduğunu “Markete gidiyorum farklı bir şey, kurumsala gidiyorum farklı bir şey çıkıyor. 580 lira elektrik ödüyordum. 1380 lira elektrik ödüyorum. Sadece bu lambalar çalışıyor. Yükümüz çok ağır. Bunun bir çözümü olması lazım” sözleriyle anlattı.

FİZİK ÖĞRETMENİ ATAMA İSTEDİ

Kılıçdaroğlu’na esnaf ziyareti sırasında sorununu anlatan fizik öğretmeni, 10 yıldır atama beklediğini dile getirerek, “Biz özel sektörde sürünüyoruz. Üç, dört kurumda çalışan arkadaşlarımız var… Biz atamamızı istiyoruz. Belirsizlik kalksın. Önümüzü göremiyoruz. Atama verecekler mi, vermeyecekler mi” diye sordu. Kılıçdaroğlu, özellikle Türkiye’yi ileriye taşıyacak fen bilimlerinde atama verilmesi gerektiğini dile getirerek, “Elin oğlu uzaya gidiyorsa matematik, fizik, kimya yüzünden gidiyor. Bu konularda derinleşerek gidiyor. Maalesef bunlar bu konuları ihmal ediyor” diye değerlendirmede bulundu.

“İNSAF, CUMHURİYET TARİHİNDE BU KADAR ZAM OLMADI”

Kılıçdaroğlu, “Zamlar geri alınıncaya kadar zamların geri alınması lazım. Arkadaşlar sordular, ‘Biz de ödemeyelim’ diye. ‘Hayır siz ödeyin’ dedim. Elektrik borcu olup da yüksek fatura gelen, ödeyemeyen insanların sözcüsü olmak istiyorum. Bilmeliler. Arkadaş sen bu kadar büyük zamlar yapıyorsun, vatandaş bunu nasıl ödeyecek? Yüzde 127 zam olur mu? Hadi kişi yüzde 150 kazanır da yüzde 127 zam yaparsın. Zaten zor geçiniyor bu insan. Zor geçinen insana yüzde 127 zam ya. İnsaf cumhuriyet tarihinde bu kadar zam olmadı. Hem diyorlar şaha kalktık, nasıl şaha kalktın? Şaha kalkan zamlar oldu” diye konuştu.

“SANDIK GELECEK AZ KALDI, DERSİNİ VERECEĞİZ”

Başka bir esnaf da cirolarının düştüğünü dile getirerek, “10 bin lira cirom bin liraya düştü. Durumumuz böyle. Pahalılıktan şikayetçiyiz yani” dedi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine, “Sandık gelecek az kaldı, dersini vereceğiz” diye konuştu.

“OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM”

Bir işyerinde tezgahtarlık yapan genç ise onuncu sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldığını aktararak, “Çok fazla sorun var. Bu sebeplerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. İzmir’deydim normalde, buraya annemle birlikte taşınmaya çalışıyoruz. Evimiz bile yok. Akrabalarımızda kalıyoruz” diye konuştu.

“BENDEN SANA 10 TANE OY”

Yaşlı bir kadın TOKİ’den ev alamadıklarını ve fakir ailelerin kirasını ödeyemediğini açıklayarak, “Fakir aileler meydanda kira ödüyor. Ev alamadılar. İki emekli maaşıyla bile geçinilemiyor. Kira öder gibi ev sahibi dediler olamadık. Bizden sana 10 tane oy” diye ailesiyle beraber CHP’ye oy vereceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’na girdiği bir dükkanda emeklilikte yaşa takılanların hazırladığı forma ve dokuma havlu hediye edildi.

Başka bir esnaf da köyde çiftçiliği bırakarak, şehre geldiğini ve şimdi de faturaların altında ezildiklerini söyledi.

“TAYYİP’E İLETİRSENİZ İYİ OLUR”

Emekli olamayan esnaf Kılıçdaroğlu’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bunu Tayyip’e iletirseniz iyi olur. 63 yaşındayım halen çalışıyorum” sözünü iletmesini isteyerek, “Yıllardır da AK Parti’ye oy verdim. Bundan sonra düşünmüyorum oy vermeyi” dedi.

Kılıçdaroğlu da “Bu kararınız en önemli karar. Çünkü Türkiye’nin gidişini görüyorsunuz, siz de ben de aynı endişeleri taşıyoruz” karşılığını verdi.

Ayakkabıcı esnaf ise ayakkabının malzemelerinin yurtdışından geldiğini ve fiyatların bu yüzden sürekli arttığını aktararak, “80 liraya sattığımızı şu anda 80 liraya yerine koymaya çalışıyoruz. 10 tane çalışanımız vardı. Dükkan kirası, elektrik, su. Onlar epey bir zorladı. 14 bin lira elektrik faturası geldi. 8 bin liradan 14 bin liraya çıktı. Ayakta kalmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kadın çiftçi ise gübre fiyatlarından şikayet ederek, borçlarını ödeyebilmek için motorlarını sattıklarını söyledi. Kadın, “Biz biliyoruz, usandık, bıktık. Bir şeyler alıp yiyemiyoruz. Marketlere giremiyoruz. Peynir, yoğurt... İnek, çiftçilik vardı bitirdik. Ne yiyecek bu vatandaş. İnşallah umduğunuzu bulun” diye konuştu.

“ADAM ATLET ALAMIYOR… MÜŞTERİ DE LAMBAYI AÇMA DİYOR”

“Çok kötü sıkıntı var, adam atlet alamıyor” diyen esnaf ise kendisinin de elektrik faturası yüksek gelmesin diye bir buçuk aydır lambaları söndürdüğünü aktararak, “Müşteri gelirse ‘Dur abla açayım’ diyorum. Müşteri de ‘Açma ablam açma. Evde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz’ diyor” dedi ve müşterinin de kendilerini anladığını açıkladı.

Başka bir esnaf da elektrik faturalarının kendilerini mahvettiğini belirterek “8-9 (bin TL) gelen elektrik, 13-14, 10-11 (bin TL) gelen elektrik 30 bin lirayı buldu bu sefer. Kirası şeyi... Fırında bizi çok etkiledi” diyerek, ekmeğe gelen zammı millete anlatamadıklarını ifade etti. Esnaf, “Bayat ekmek var mı, varsa var, yoksa yok” diye yurttaşın kendisinden bayat ekmek istediğini aktardı.

“MAFYAYI VE UYUŞTURUCU BELASINI BU ÜLKEDEN SÖKÜP ATACAĞIZ”

Bir genç, Kılıçdaroğlu’na Denizlispor taraftar atkısı hediye etti. Bir taraftar, “Taraftar gruplarını mafya değil de eğitimli insanlardan oluşturmak için vermiş olduğumuz mücadeleye daha fazla desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ayrıca mafyayı bitireceğiz. Mafyayı ve uyuşturucu belasını bu ülkeden söküp atacağız. Bunun farkındayız bu konuda özel olarak çalışıyorum. Gençlerin spor, eğlenme, gezme, okumaya, işe ihtiyacı var. Ama gençleri gözden çıkarmışlar bir anlamda. Bunu fark ediyorum, biliyorum, hiç meraklanmayın” dedi.

Bir dükkanda kasiyerlik yapan kadın işçi de “şu anda hiç geçinemiyoruz. Özellikle faturalar kiralardan daha yüksek şu anda” dedi. Diğer işçi ise asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulmasını Kılıçdaroğlu’nun sağladığını bildiklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu’na bir esnaf Denizli’nin yöresel poşusunu hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.