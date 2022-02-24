Son Dakika: Kılıçdaroğlu: Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için gittiği Denizli'de Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın. TBMM'ye bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik ve sorunlu bir süreci yaşıyoruz" dedi.
"Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Boğazlar Sözleşmesi çok önemlidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Birilerinin telkiniyle de Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:
Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor. Akşama kadar Denizli'de olacaktım diğer programlarda vardı. Bu toplantıdan sonra diğer programları iptal ettim. Ankara'ya dönmek zorundayım.
Denizli'den ifade ediyorum. Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın. TBMM'ye bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik ve sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz. Doğalgaz göndermediği zaman perişan oluyoruz.
Normalde, sağlıklı işleyen bir demokrasi içinde bir siyasal iktidar ülkeyi yönetirken, bir başka ülkeye ekonomik açıdan bu kadar bağımlı bir süreci yaşatmazdı. Yaşatmaması lazımdı. Bir ülke bir başka ülkeye sadece enerji alanında yüzde 60 bağımlı olabilir mi? Söylerken içim acıyor. Nükleer Santralle birlikte bu rakam daha da büyüyecek. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız.
Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Sözleşmesi çok önemlidir. Ona bağlı kalmak da sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle de Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur.
Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Herhangi olumsuz bir tablonun Suriye'de bize yükleyeceği faturayı da hepinizin dikkatine sunuyorum.
Güzel bir ülkede yaşamak, beraber yaşamak varken, bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?
Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması #Denizli https://t.co/tA6Aad5XIH— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 24, 2022
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