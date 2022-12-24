Yurttaş ucuz ürün kuyruğunda yeni asgari ücrete böyle tepki gösterdi: 'Ne alabileceksin hepsine zam geliyor'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 11:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıkladı. Emekli ve çalışanlar da maaşlarına gelecek zam oranını düşünüyor. Ankara’da Toprak Mahsulleri Ürün satışı önünde ucuz ürün kuyruğa için sıraya giren yurttaşlar, açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

"YARIM SAATTİR KUYRUKTAYIZ"



Emekli bir yurttaş, “Daha ucuz alabilmek için yarım saattir kuyruktayız. Hani ‘Enflasyon yok, yüzde 70’ diyorlar ya. Ne ‘yüzde 70’i ya, yüzde 200. Alamıyoruz hiçbir şey. Yalanla insanları kandırmasınlar. Asgari ücrette önemli olan satın alma. Ne alabileceksin hepsine zam geliyor. ‘Dolar bazında en yüksek asgari ücret’ diyorlar. Peki alabildiğimiz şeyler… Bir kilo pirinç alırken şimdi yarım kilo alamıyoruz. Ben emekli olduğumda 1 buçuk asgari ücret tutarında para alıyordum. Şimdi asgari ücret kadar alamıyorum. 4 bin lira para alıyorum. Bu mu ekonomiyi yönetmek. ‘3 harfliler’ diyorlar. Yıllarca beraberler, koyun koyunalardı” diye tepki gösterdi.

Bir başka yurttaş da asgari ücretin 10 bin TL olması gerektiğini belirterek, “8 bin 500 nasıl kurtarır zaten 4 bin lira ev kirası veriyorsun. Elektrikti, suydu… İki tane çocuk okutuyorsun ne yiyeceksin?” dedi.

“EMEKLİLER OLARAK EN UCUZ YERLERİ ARIYORUZ”

Kuyrukta bekleyen bir emekli yurttaş ise açıklanan asgari ücretin yeterli olmadığını belirterek, “Emekliler olarak en ucuz yerleri arıyoruz” derken; 4 bin 500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş da marketleri kastederek, “Eskiden girer alırdık, şimdi iki üç marketi gezmeden alamıyoruz” diye konuştu. Bir emekli vatandaş da maaşlarının düşük olmasından yakınarak, "Emekliye de asgari ücret kadar verirler inşallah" dedi.