Yurttaşı kim koruyacak? Polis sokak ortasında kadına saldırdı, tehdit etti!
Şanlıurfa’da bir polisin kadına saldırdığı görüntülendi. Erkek polis memuru aynı zamanda kadın “Senin derini yüzeceğim” diyerek tehdit etti.
Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamlığı önünde bir polisin kadına saldırdığı görüntülendi.
Şanlıurfa yerel basınına yansıyan görüntülerde iddiaya göre, erkek polis memuru ile bir kadın arasında tartışma başladı.
Polis memuru kadının üzerine yürürken bir yandan da tehditler savurdu. Görüntülere polisin kadına “Senin derini yüzeceğim” dediği yansıdı.
Kadının söz konusu anları kayda almak istemesine öfkelenen polis memuru, güçlükle yatıştırıldı.
Bu durum ise bir başka yurttaş tarafından görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Yarkadaş nihai kararını açıkladı
- 'Zorla' protestoda yeni gelişme
- Süper Kupa'ya Suudi Arabistan ayarı!
- Arda Güler isyan etti!
- Bu müdürü kim koruyor?
- 'Cesaretin varsa Kandil'e git...'
- Dönerci Mustafa Atmaca'yla ilgili yeni suç duyurusu