Yurttaşı kim koruyacak? Polis sokak ortasında kadına saldırdı, tehdit etti!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:07

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:07

Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamlığı önünde bir polisin kadına saldırdığı görüntülendi.

Şanlıurfa yerel basınına yansıyan görüntülerde iddiaya göre, erkek polis memuru ile bir kadın arasında tartışma başladı.

Polis memuru kadının üzerine yürürken bir yandan da tehditler savurdu. Görüntülere polisin kadına “Senin derini yüzeceğim” dediği yansıdı.

Kadının söz konusu anları kayda almak istemesine öfkelenen polis memuru, güçlükle yatıştırıldı.

Bu durum ise bir başka yurttaş tarafından görüntülendi.