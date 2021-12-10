Yurttaşın cebini yakan zamları yandaş medya Sabah gazetesi 'indirim' olarak verdi

Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken 2022 yılı MTV zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Havuz medyasından Sabah gazetesi ise zam haberini 'indirim' olarak verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 11:57
Yurttaşın cebini yakan zamları yandaş medya Sabah gazetesi 'indirim' olarak verdi
Abone Ol google-news

Hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin manşeti yurttaşı isyan ettirdi.

Her gün zam haberiyle uyanan yurttaş dün de 2022 yılı MTV zam oranıyla karşılaştı. Yüzde 25 zammı, indirim haberi olarak veren Sabah gazetesine tepki yağdı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Twitter hesabından 'MTV'de büyük indirim hangi araç için kaç lira vergi ödenecek' manşetini atan gazeteye sert çıkıştı.

Topal şöyle dedi:

"Büyük İNDİRİM değil, Büyük UTANMAZLIK

MTV’ye gelen % 25 zammı, büyük indirim diye haber yapmak utanmazlıktır. Yazıklar olsun… AYIP!"


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler