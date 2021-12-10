Yurttaşın cebini yakan zamları yandaş medya Sabah gazetesi 'indirim' olarak verdi
Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken 2022 yılı MTV zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Havuz medyasından Sabah gazetesi ise zam haberini 'indirim' olarak verdi.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin manşeti yurttaşı isyan ettirdi.
Her gün zam haberiyle uyanan yurttaş dün de 2022 yılı MTV zam oranıyla karşılaştı. Yüzde 25 zammı, indirim haberi olarak veren Sabah gazetesine tepki yağdı.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Twitter hesabından 'MTV'de büyük indirim hangi araç için kaç lira vergi ödenecek' manşetini atan gazeteye sert çıkıştı.
Topal şöyle dedi:
"Büyük İNDİRİM değil, Büyük UTANMAZLIK
MTV’ye gelen % 25 zammı, büyük indirim diye haber yapmak utanmazlıktır. Yazıklar olsun… AYIP!"
Büyük İNDİRİM değil, Büyük UTANMAZLIK— Serkan Topal (@serkantopalchp) December 10, 2021
MTV’ye gelen % 25 zammı, büyük indirim diye haber yapmak utanmazlıktır. Yazıklar olsun… AYIP! pic.twitter.com/5OBq4EuZCH
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