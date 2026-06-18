Yurttaşlar 400 yıllık çınar ağaçları için mücadele ediyor: ‘Kamusal alan korunmalı’

Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan Çınaraltı alanında bir araya gelen mahalle sakinleri ve çevre savunucuları, bölgedeki tescilli çınar ağaçlarının ve kamusal alanın korunması talebiyle basın açıklaması düzenledi.

Kozyatağı Çınaraltı Dayanışması adına yapılan açıklamada, kamuya ait alanın ticari kullanıma açıldığı, asırlık çınar ağaçlarının zarar gördüğü ve ilgili kurumların itirazlara rağmen gerekli adımları atmadığı öne sürüldü.

Çınaraltı önünde düzenlenen açıklamada konuşan dayanışma üyeleri, alanın yaklaşık 24 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından özel bir işletmeye kiralandığını belirterek, alanda bulunan dört tescilli çınardan ikisinin geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar nedeniyle kuruduğunu savundu. Açıklamada, alanda kalan iki çınarın ise yeni inşaat faaliyetleri nedeniyle risk altında olduğu ifade edildi.

“YAKLAŞIK 7 BİN İMZA TOPLADIK”

Kasım ayından bu yana çeşitli kurumlara başvurular yapıldığı, dilekçeler verildiği ve hukuki süreçlerin işletildiği belirtilen açıklamada, “Yağmur demeden, soğuk demeden yaklaşık yedi bine yakın imza topladık. Kurumların kapısını çaldık, uzman görüşlerini paylaştık ve kamuoyunu bilgilendirdik. Ancak sesimiz duyulmadı” denildi. Dayanışma üyeleri, Kadıköy Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumlara defalarca çağrıda bulunduklarını ifade ederek, kamu yararının ticari çıkarlardan üstün tutulması gerektiğini vurguladı.

KURUMLARA SORU YÖNELTTİLER

Basın açıklamasında Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kadıköy Belediyesi’ne çeşitli sorular yöneltildi. Dayanışma üyeleri, asırlık çınarların korunmasına ilişkin hangi bilimsel raporların hazırlandığının, hangi uzman görüşlerinin alındığının ve mahalle sakinlerinin itirazlarının hangi gerekçelerle reddedildiğinin açıklanmasını istedi. Açıklamada ayrıca ticari kullanım kararının alternatiflerinin değerlendirilip değerlendirilmediği ve inşaat sürecinde kaç ağacın zarar gördüğünün kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yapıldı.

“ÇINARALTI HALKA AÇILMALI”

Açıklamada, Çınaraltı’nın yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığı belirtilerek alanın çocukların, yaşlıların ve mahalle sakinlerinin kullandığı ortak bir yaşam alanı olduğu ifade edildi. Dayanışma üyeleri, “Bir restoran başka bir yerde yapılabilir ancak asırlık bir çınarın yerine yenisi konulamaz” diyerek alanın ticari kullanım yerine kamusal kullanım amacıyla korunması gerektiğini savundu. Basın açıklaması, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla sona erdi. Kozyatağı Çınaraltı Dayanışması, bölgedeki gelişmelerin takipçisi olacaklarını ve kamusal alanların korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.