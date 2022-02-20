Yurttaşlar dikkat! Telefonda bu kelimeleri söylüyorsa hemen kapatın

20 Şubat 2022 Pazar, 09:25

Yapılan tüm uyarılara rağmen, telefon dolandırıcıları yurttaşların canını yakmaya devam ediyor. Kendisini hakim, polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, her yıl yurttaşların binlerce lirasını gasp ediyor.

Organize, narkotik gibi kritik şubelerde çalışan polis İsa Altun, telefon dolandırıcılarının yöntemlerini anlattı; yurttaşlara dikkatli olmaları gereken noktalarda uyarılarda bulundu.

İşte Altun'un Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'e yaptığı açıklamalardan bir bölüm:

- Bölgedeki elemanları vasıtasıyla önce aranacak kişi tespit edilir, sonra telefon numarası bulunur. Kurban yalnız yaşayan, yaşlı kişilerden seçilir. Daha sonra çete üyeleri istihbarat toplamaya başlar. Önce kişisel bilgilerinin tümü, sonra tapu, banka ve diğer bilgiler elde edilir.

- Çetede çok iyi polis taklidi yapabilen, tok sesli birkaç kişi olur. Bunlar kurbanı arar. Emredici, tahakküm altına alan ses tonuyla konuşur.

- Çetelerin son zamanlarda kullandıkları yöntemlerden biri de ‘saplama.’ Bu yöntemde sizin telefon hattınızı ele geçiriyorlar. Cep telefonuyla konuşurken sabit hattınızdan 155’i aramanızı istiyorlar. Hangi numarayı ararsanız arayın çete üyeleri karşınıza çıkıyor.

- Bir sürü isim, terör örgütleri ve suç unsurları sayabilirler. Kişisel bilgilerinizin tümünü saydığı için polis sandığınız kişi sizi sanal bir operasyonun içine çeker. Terör örgütüne operasyon yapmak için tüm paranızı teslim ederken, aslında operasyon yapılan kişi siz olursunuz.

- Ben narkotikte, organizede çalıştım. Polis asla telefonla vatandaşı arayıp operasyonla ilgili bilgi vermez, para istemez. Bir polisin vatandaşı operasyonla ilgili arayarak bilgi vermesi ayrıca suçtur.

- Hedef kişinin tüm kimlik bilgileri, banka bilgileri ve diğer bilgilere sahip olmadan asla aramazlar. Eğer biri size telefonda operasyon, banka, polis, altın diyorsa onu dinlemeyin ve telefonu hemen kapatın.