Yurttaşlar, Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesine isyan etti: 'Ülkeyi yönetenlerden başlıyor bu iş'

07 Temmuz 2022 Perşembe, 21:12

Doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafında silahlı saldırıya uğradı. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akçay, aynı silahla kendisini de öldürdü. Türkiye'nin gündemine oturan bu olay, kamuoyunun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına dikkatini çekti.

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu ve sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı. Yurttaşlar, yıllardır devam eden sağlık emekçilerine şiddet olayları için tepkilerini Cumhuriyet TV mikrofonuna anlattı.

'ÜLKEYİ YÖNETENLERDEN BAŞLIYOR BU İŞ'

Bu durumun vahim olduğunu ve sağlıkçıların hayattan küstürülmemesi gerektiğini söyleyen bir yurttaş, "Ülkemizi terketmezler inşallah. Cinayet ileyen insanlara ağır cezalar verilmeli" ifadelerini kullandı.

Hükümetin politikalarının bu şiddetin ilerlemesine neden olduğunu söyleyen yurttaşlar, aşağıdakş cümlelerle yaşanan şiddete ve Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesine tepki gösterdi: