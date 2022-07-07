Yurttaşlar, Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesine isyan etti: 'Ülkeyi yönetenlerden başlıyor bu iş'
Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Doktor Ekrem Karakaya'nın, görevi esnasında hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmesi ülke gündemine oturdu. Ülkenin birçok yerinde protesto yapılırken, Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık emekçileri işi bıraktı. Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, sağlıkta yaşanan şiddete ve cinayet vakalarına tepki gösterdi.
Doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafında silahlı saldırıya uğradı. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akçay, aynı silahla kendisini de öldürdü. Türkiye'nin gündemine oturan bu olay, kamuoyunun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına dikkatini çekti.
Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu ve sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı. Yurttaşlar, yıllardır devam eden sağlık emekçilerine şiddet olayları için tepkilerini Cumhuriyet TV mikrofonuna anlattı.
'ÜLKEYİ YÖNETENLERDEN BAŞLIYOR BU İŞ'
Bu durumun vahim olduğunu ve sağlıkçıların hayattan küstürülmemesi gerektiğini söyleyen bir yurttaş, "Ülkemizi terketmezler inşallah. Cinayet ileyen insanlara ağır cezalar verilmeli" ifadelerini kullandı.
Hükümetin politikalarının bu şiddetin ilerlemesine neden olduğunu söyleyen yurttaşlar, aşağıdakş cümlelerle yaşanan şiddete ve Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesine tepki gösterdi:
- Bakanlıktan, ülkeyi yönetenlerden başlıyor bu iş. Sağlık çalışanlarına değer vermek lazım. Yönetenler değer vermeyince halk da kendisinde bu hakkı buluyor.
- Biz, bizde olanları kovmaya çalışıyoruz.
- Hükümet umursamıyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaptığımız yanımıza kar kalıyor diye kalıyor. 1-2 saat sonra serbest bırakıldıkları için diğerleri de cesaretleniyor.
- Sistemden cesaret alıyorlar. Bizi yönetenlerin ağzından her türlü kirli sözler çıktığı için bu sistemden cesaret alıyorlar.
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