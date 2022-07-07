Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Gaziantep Valisi Gül'den tepki çeken 'sağlıkta şiddet' açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, Konya’da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürülmesinin "sağlıkta şiddet olayı" olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Valinin söz konusu açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:35
Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Gaziantep Valisi Gül'den tepki çeken 'sağlıkta şiddet' açıklaması
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Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya dün, Konya Şehir Hastanesi'nde  görev yaptığı sırada Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları geçen gün, “Doktora uzanan eller kırılsın” sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayeneleri durduruldu. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Karakaya’nın Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı ile yaşamını yitirmesinin ardından 2 gün boyunca iş bırakma kararı aldı. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi. 

VALİYE GÖRE SAĞLIKTA ŞİDDET DEĞİL

Konuyla ilgili bir açıklama da Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, doktor cinayetinin "sağlıkta şiddet" olarak açıklanamayacağını söyledi.

"Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadelerini kullanan Gül'ün paylaşımı tepki çekti. 

TEPKİ YAĞDI

Çok sayıda kişi, "Siz korumalarınız ve zırhlı araçlarınızla şiddetten muaf iken bizi nasıl teselli edeceksiniz?", "Sayın vali hangi şiddet olayında doktorun yanına gittiniz?", "Sağlıkta şiddet değilse nedir?" yorumları yaptı. 


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