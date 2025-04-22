Yurttaşlar geceyi dışarda geçiriyor: Naci Görür'den 'Kütahya depremi' açıklaması

Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı yurttaşlar geceyi dışarıda geçiriyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin açıklama geldi.

Yurttaşlar geceyi dışarda geçiriyor: Naci Görür'den 'Kütahya depremi' açıklaması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin merkez üssü Simav'a 18 kilometre uzaklıktaki Yemişli köyünde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

"BÜYÜK KORKU İÇİNDEYİZ"

Depremin ardından köyde yaşayan yurttaşlar, geceyi dışarıda geçiriyor.

Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, AA'ya yaptığı açıklamada, bölgede 3 günden beri depremlerin sürdüğünü, 4,3 büyüklüğündeki depremin köyde korkuya neden olduğunu söyledi.

Aydoğdu, "Deprem nedeniyle köydeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Büyük korku içindeyiz" ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR: NİSPETEN KÜÇÜK

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karakoca-Simav/Kütahya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Simav’ın hemen kuzeyindeki Naşa normal fay zonunda oldu. Buradaki faylar nispeten küçük. Geçmiş olsun, sevgiyle" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Naci Görür #deprem #Kütahya

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