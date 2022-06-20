Randevu krizi büyüyor: Yurttaşlar hastanelerde tedavi olamıyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:41

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 üzerinden randevu almaya çalışan yurttaşlar, bazı bölümlerden hiçbir şekilde randevu alamamaktan şikayetçi.

Randevuların ileri tarihlere alınması veya sadece uzak bölgelerde açılmasına tepki gösteren yurttaşlar, yaşadıkları sıkıntıları Cumhuriyet TV'ye anlattı.

'ÇOCUĞUM MUAYENE OLAMIYOR'

Çocuklarının hasta olduğunu ve uzun süredir randevu almak için beklediğini anlatan yurttaş, randevu için hastaneleri aradığında bir boşluk olmadığı için çocuğunun muayene olamadığını belirtti. Hastaneleri sürekli telefonla aradığını söyleyen yurttaş, "Arıyorum, bana 'Gece arayın, yarın arayın' diyorlar. Özel hastanelere de gidemiyoruz, her şey ateş pahası. Taksiyle gidip geliyoruz, 90 lira tutuyor" dedi.

'SABAHLARA KADAR AĞLIYORUM, AĞRIM VAR'

Omuzlarından rahatsız olduğunu söyleyen yurttaş, ağrısının olduğunu ancak pahalılıktan dolayı özel hastaneye de gidemediğini belirtti. Kontrole dahi randevu bulamadığını aktaran yurttaş, "7 yıl önce bana ameliyat olacağımı söylediler. Hala çağrılacağım. Sabahlara kadar ağlıyorum, ağrım var. Hiçbir işimi yapamaz hale geldim. 'Bekleyeceksin' diyorlar. Her gün ağrı kesicilerle vakit geçiriyorum. Bir sene sonraya alabiliyorum randevuyu" ifadelerini kullandı.

Kamera: İsmail Bayraktar