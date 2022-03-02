Randevusuz gelen hastanın yakını sağlık çalışanına şiddet gösterdi
Nöroloji uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, Ankara'da görev yaptığı hastanede ilaç yazmak için rapor istediği hastanın saldırısına uğradı. Sağlıkçılar, şiddetin önüne geçilememesine tepki gösterdi.
Ankara’da geçen hafta Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı doktor, randevusuz gelen bir hasta yakını tarafından darp edildi.
Nöroloji uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar’ın, ilaç yazmak için rapor istediği hastanın saldırısına uğramasının ardından, sağlıkta şiddet konusu tekrar gündeme geldi. Yaşadıkları fiziki ve sözel şiddeti isim vermeden Cumhuriyet’e anlatan doktorlar, “Randevusuz gelenlere bakamayınca tepki gösteriyorlar. ‘Ocakta yemek var’ diye bahane bulan bile var” dedi.
"YASALAR ETKİLİ UYGULANMIYOR"
İktidarın sağlıkçıların tepkilerine kayıtsız kalmasının da şiddet olaylarına etki ettiğini belirten Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, “Yasalar etkili uygulanmıyor. Aylardır eylem ve yürüyüş yapıyoruz. Hiçbir adım atılmıyor. Yönetenler sesimizi duysun” dedi.
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