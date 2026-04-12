Yurttaşlar isyan etti, iktidar mensuplarını alışverişe davet etti: 'Sayın Cumhurbaşkanı da gelsin, bir kilo domates alsın...'

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ile İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un da aralarında bulunduğu partililer Pendik'de semt pazarında yurttaşların dertlerini dinledi.

Yurttaşların büyük çoğunluğu özellikle gıda fiyatlarının hızla artmasından yakındı.

"GELSİN, BİR KİLO DOMATES ALSIN, EVİNE GÖTÜRSÜN..."

Bir yurttaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı halkın alım gücünde yaşadığı zorluğu görmesi için pazara davet ederken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle gelip, böyle salatasından, domatesinden almasını istiyoruz. Gelsin, bir kilo domates alsın, evine götürsün... Bu halk var ya herkes perişan" ifadelerini kullandı.

O anlarda söz alan bir başka kişi ise Atatürk düşmanlığından, art arda gelen gözaltı ve tutuklamalardan yakındı. Bu yurttaşa Buğra Kavuncu, "Atatürk egemenliği size vermiş, isterseniz değiştirebilirsiniz" sözleri ile karşılık verdi.

Bir başka yurttaş ise "Bugüne kadar hep sağ görüşlü oldum. Ülkücü oldum. MHP'li oldum. Bugüne kadar, son seçimlere kadar da AK Parti'ye oy verdim. Ama bundan sonra AK Parti'ye verdiğim oyları da haram ediyorum. Bir daha da vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi..." ifadelerini kullandı.

MİLYONLUK HUZUR HAKLARINI ANIMSATTI

28 bin lira aylık aldığını belirten bir emekli ise rakam olarak telaffuz etmekte zorlandığı THY yeni yönetiminin huzur haklarını anımsattı.

O paraların birazının da kendilerine aktarılmasını istedi, Kavuncu bu vatandaşa "Ne denir? Yani neredeyse komple büyük şirketin yönetim kurulu akraba" sözleriyle karşılık verdi.

Satmaya çalıştığı kıvırcığın fiyatının 60 lira olduğunu belirten bir pazarcı ise fiyatın 80 liraya kadar çıktığını oysa geçtiğimiz aylarda 30 lira civarında olduğunu söyledi. Pazardaki vatandaşlar yaygın olarak gıdadaki pahalılıktan yakınırken bir yurttaş da hastanelerde randevu alamadıklarından, tahlil sonuçlarını doktorlara gösterememekten yakındı, çözüm istedi.

Yurttaş, "Şu anda hastalar doktorların peşinde dolaşıyor. Hastane hastane doktor arıyor. Lütfen bu randevuyla işine bir çözüm bulunsun" dedi. Kendisinin bağırsaklarından rahatsız olduğunu, eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlatan bir kadın ilaç parasından yakındı. Bir başkası ise eğitime, yeni okullara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Kas hastalığı ile mücadele eden bir derneğin yöneticisi olduğunu belirten bir başka vatandaş da Ankara'da yaptıkları eylemi anımsattı. Milletvekillerinden daha fazla destek istedi, "Bir senedir Sağlık Bakanlığı'ndan randevu alamıyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında iktidarı emekliler ve gençlerin değiştireceği görüşü de dile getirilirken, esnaf ziyaretinin ardından İYİ Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nda bir açıklama yapan Buğra Kavuncu şu görüşleri dile getirdi:

"EMEKLİLERİMİZ FEVERAN EDİYOR, HAYKIRIYOR, ÇIĞLIK ATIYOR"

"Beraber sahada çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Genel İdare Kurulu üyelerimiz çalışmalarımıza iştirak ettiler... Çalışmalarımıza Doğu Mahallesiyle başladık. Muhtarımızdan bazı bilgiler aldık... Akabinde Pendik pazarına geçtik. Tabii orada gördüğümüz, karşılaştığımız; vatandaşlarımız, özellikle emekliler zaten bildiğimiz bir gerçeği bir kez daha bize tekrar ettiler. Emeklilerimiz feveran ediyor, haykırıyor, çığlık atıyor. Bazı emeklilerimiz konuşamadı, gözyaşlarını tutamadı için... Çok ciddi bir hayat mücadelesi veriyorlar. Özellikle kirada, otelde, yirmi bin lirayla ayakta kalmaya çalışıyor. Yalnız olan emeklimiz çok ciddi sıkıntılar içerisinde.

Şaşırtıcı bir başka konu ki biz bunu geçtiğimiz senelerde de gündeme getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verdik. Araştırma önergesi verdik. Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu. Randevularla ilgili vatandaşlarımız çok ciddi sıkıntı çekiyor. Herhangi bir tedavi, herhangi bir randevu talebine bir hafta, iki hafta bazen üç hafta sonrasına ancak gün alınabiliyor. Bununla ilgili bakanlık biz gerekli düzeltmeleri yaptık dedi. Yani böyle bir problem olduğunu kabul etmişti düzeltme oldu dedi ama görünen o ki herhangi bir düzelme olmamış."

"VATANDAŞIN BELİ BÜKÜLMÜŞ DURUMDA"

"Eğer bize itibar etmiyor, inanmıyorlarsa buyursunlar gelsinler. Pendik'te pazara bizim gibi böyle bir cumartesi günü gitsinler. Kendileri dinlesinler. Hiçbir hazırlık, hiçbir kurgu olmadan biz sahaya çıktık ve vatandaşlarımızdan duyduklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Tabii özellikle gıda fiyat konusunda çok ciddi bir sıkıntı var.

Vatandaşın beli bükülmüş durumda. İktidar bunun farkında değil. İktidar sahada değil. En çok duyduğumuz konu da iktidar milletvekilleri, yetkilileri gelsin. Burada bizi duysun. Sesini duyurmak istiyor vatandaş. Bir İYİ Parti, kıymetli basının da desteğiyle bu feryadı, bu talepleri gündeme taşımaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taydık. Bu hafta Pendik'teyiz. Önümüzdeki haftalarda da il başkanlığımızın ve ilçelerimizin planlaması dahilinde saha çalışmalarımız devam edecek."