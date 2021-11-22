Bakan Fatih Dönmez, sabit saat isyanına kulak tıkadı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:01

Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde başlanan ve beş yılı geride bırakan kalıcı yaz saati uygulaması bir işkenceye dönüştü. Yurttaşlar karanlığa uyanıyor, karanlıkta işlerine gidiyor ve yine hava karardığında evlerine dönüyor. Çocuklar karanlıkta okula gidip geliyor. Gün ışığından faydalanmanın güç hale geldiği bu uygulamaya tepkiler her geçen gün yükseliyor.

Yaz saati uygulamasına tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

''MALZEME ÇIKARMAYA ÇALIŞAN BİRİLERİ VAR''

Antalya’da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Bizler enerji ile ilgili konulara bilimsel bir gözle yaklaşırken buradan kendilerine malzeme çıkarmaya çalışan birileri var. Sabit saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu'' dedi.

''LÜTFEN HERKES KENDİ İŞİYLE MEŞGUL OLSUN''

Dönmez, ''26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylama ile AB'de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi. Bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun. İşleri ile gündeme gelemeyenlerin tek işi sağa sola sataşmak” diyerek yaşanan isyana kulak tıkadı.