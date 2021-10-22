Yurttaşlar sokakta birbirine girdi, ortalık karıştı: "Telefonunu göster" diyen kişiye olay cevap

22 Ekim 2021 Cuma, 12:59

Temel gıda ürünlerindeki artışlar ve fahiş fiyatlarla ilgili farklı açıklamalarda bulunan yurttaşlar arasında başlayan tartışma, iki yurttaşın "Telefonunu göster" kavgasıyla devam etti.

"ABİ GEÇİNEBİLİYOR MUSUNUZ?"

Sorulara cevap veren yurttaşların biri etraftakilere "Abi geçinebiliyor musunuz?" diye sorup içinde bulunduğu sürecin ne kadar zor olduğundan bahsetti. Yurttaş, artan kira fiyatlarına değinip asgari ücretle hem giderlerin hem de ihtiyaçların karşılanmasında halkın zorlandığını ifade etti.

Doların artış gösteriyor oluşunu dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecine bağlayan yurttaşa, devletin pandemi döneminde halka yardımının yeterli olmadığı ile karşılık geldi.

"BU DEVLETTE GENÇLER SÜRÜNÜYOR"

Ekonomi hakkında yorum yapan gence telefonunu göstermesini söyleyen yurttaş, "Eğer imkanın yoksa akıllı telefon alma, yüz liralık telefon al" dedi. Telefonunu kendisi almadığını anne ve babasının aldığın ifade eden genç "Bu devlette gençler sürünüyor, üniversite mezunu insanlar işsiz" diye tepki gösterdi.